Наталья Николаевна Гришко родилась в 1971 году в городе Серов, Свердловской области. С детства она увлекалась вязанием, первые уроки которого ей дала мама. Позже она начала шить: сначала на уроках труда в школе, а затем самостоятельно.

После окончания школы она получила специальность «портной военного обмундирования» и начала работать на Флотском комбинате бытового обслуживания в Североморске. В свободное время она шила наряды и мягкие игрушки для своих детей. Затем она освоила технику плетения цветов и деревьев из бисера.

Первый букет роз из бисера она сплела в 2004 году, и это занятие так её увлекло, что она стала серьёзно заниматься не только плетением, но и вышивкой бисером. В 2012 году она впервые представила свои работы на городском фестивале-конкурсе «Очарование бисера». Жюри присудило ей звание победителя в номинации «Вышитая картина».

После этого её пригласили стать участницей народного коллектива клуба бисероплетения и вышивки бисером «Деметра». В 2014 году в Североморске прошла её первая персональная выставка картин «Волшебный мир бисера». Также в том же году она окончила курсы по изготовлению текстильных кукол и всерьёз увлеклась их пошивом.

В 2018 году по совету подруги она приняла участие в IV Всероссийском конкурсе военной вышивки «Суровая нитка» в Москве. В декабре 2023 — январе 2024 года она участвовала в фестивале мастеров-кукольников «Жили-были куклы» в Североморске.

Работы мастерицы экспонируются на различных выставках в Североморске, Мурманске и Полярном. Она неоднократно отмечена грамотами и дипломами городских выставок и фестивалей, таких как «Женский образ», «Вальс цветов», «Горница мастеровая», «Созвездие ремесел» и многих других.

Выставка «В жизни всегда есть место творчеству» приурочена к 20-летию творческой деятельности художницы. В экспозицию вошли работы разных лет.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22



