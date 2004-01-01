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В поле выросла рубашка…

Музейный урок по ткачеству

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События: Мастер-класс.

Приглашаем семейную аудиторию на музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…» в отдел народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея.

У посетителей будет возможность погрузиться в былые времена и узнать, как выращивали и обрабатывали лён, как пряли пряжу и изготавливали льняное полотно. Каждый участник сможет поработать за ткацким станком, увидеть изделия, выполненные в различных техниках (ткачество на бердо, ткачество на дощечках и др).

В завершение урока состоится мастер-класс по изготовлению изделия в технике витой пояс.

Дом ремесел
4 июня
14:00
Цены

Мероприятие проводится по предварительной записи.
Стоимость — 200 рублей с человека.
Группа не более 10 человек.
Информация и запись по телефонам: 45- 08- 38; 45-08-60.

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