В поле выросла рубашка…
Музейный урок по ткачеству
Музейный урок по ткачеству
Приглашаем семейную аудиторию на музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…» в отдел народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея.
У посетителей будет возможность погрузиться в былые времена и узнать, как выращивали и обрабатывали лён, как пряли пряжу и изготавливали льняное полотно. Каждый участник сможет поработать за ткацким станком, увидеть изделия, выполненные в различных техниках (ткачество на бердо, ткачество на дощечках и др).
В завершение урока состоится мастер-класс по изготовлению изделия в технике витой пояс.
Мероприятие проводится по предварительной записи.
Стоимость — 200 рублей с человека.
Группа не более 10 человек.
Информация и запись по телефонам: 45- 08- 38; 45-08-60.