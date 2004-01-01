В поисках Марселя Пруста

Выставка посвящена 150-летию со дня рождения одного из самых противоречивых писателей ХХ столетия – Марселя Пруста.

Самое значительное произведение автора – монументальный цикл из семи романов «В поисках утраченного времени». Марсель Пруст работал над книгами почти 12 лет и создал одно из самых грандиозных и неоднозначных произведений французской литературы. За роман цикла «Под сенью девушек в цвету» Пруст получил Гонкуровскую премию – самую престижную литературную награду Франции. Все семь романов, от «По направлению к Свану» до «Обретенного времени», представлены на выставке.

Работа М. Пруста над знаменитым циклом началась с его заметок о литературной критике. Сборник заметок вышел под названием «Против Сент-Бева». Именно в нем Пруст впервые всерьез поставил вопрос о литературе и искусстве, об их роли в жизни человека, что привело его к созданию совершенно новой формы романа. Сборник «Против Сент-Бева» так же представлен на юбилейной экспозиции.

Новеллы под общим названием «Утехи и дни» - еще одно раннее произведение мастера прозы, в котором он размышляет о природе искусства и соизмеримости искусства с жизнью.

Любителям биографической прозы будет интересна книга воспоминаний драматурга и журналиста Рене Петера о Марселе Прусте «Одно лето с Марселем Прустом. Воспоминания». Петер и Пруст были знакомы с детства: их отцы, известные парижские врачи, дружили, их семьи довольно близко общались. В воспоминаниях Рене Петера знаменитый писатель предстает с неожиданной стороны, автор приводит много новых и интересных фактов о самом Прусте, о его сложных отношениях с миром, о его друзьях и противниках. Книга была подготовлена к публикации внучкой Рене Петера, Доминик Браше, и впервые издана во Франции в 2005 году.