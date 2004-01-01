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В объективе - Мурманск: Это всё она

Прием работ: II открытая фотовыставка, посвящённая 105-летию Города-Героя Мурманска

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События: Выставки.

В этом году мы обращаемся к очень благодатной теме - теме женщины, её возрастам, всевозможным событиям её жизни, а также её профессиональной деятельности.


В экспозицию принимаются работы в жанре репортаж, художественная фотография, постановочная студийная съёмка и фотоколлаж.

E-mail: exhall2015@yandex.ru

Городской выставочный зал
c 19 сентября по 20 октября
Цены

Телефон для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86

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