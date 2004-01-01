В объективе - Мурманск: Это всё она
Прием работ: II открытая фотовыставка, посвящённая 105-летию Города-Героя Мурманска
Прием работ: II открытая фотовыставка, посвящённая 105-летию Города-Героя Мурманска
В этом году мы обращаемся к очень благодатной теме - теме женщины, её возрастам, всевозможным событиям её жизни, а также её профессиональной деятельности.
В экспозицию принимаются работы в жанре репортаж, художественная фотография, постановочная студийная съёмка и фотоколлаж.
E-mail: exhall2015@yandex.ru
Телефон для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86
Постоянная тактильная выставка из собрания музея
Постоянная экспозиция, которая состоит из нескольких разделов, в которых представлены работы из фондового собрания музея