В объективе - Мурманск: Это всё она

В этом году мы обращаемся к очень благодатной теме - теме женщины, её возрастам, всевозможным событиям её жизни, а также её профессиональной деятельности.



В экспозицию принимаются работы в жанре репортаж, художественная фотография, постановочная студийная съёмка и фотоколлаж.

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