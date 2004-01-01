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В манере мастера-художника Заполярья

Выставка работ победителей конкурса детского изобразительного творчества учащихся школ искусств Кольского района

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События: Выставки.

В своих работах участники конкурса смогли передать манеру и технику письма выбранного художника-Заполярья.

На выставке будет представлено более 30 работ, выполненных в различных техниках. Возраст юных художников от 9 до 17 лет.

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