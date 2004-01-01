В манере мастера-художника Заполярья
Выставка работ победителей конкурса детского изобразительного творчества учащихся школ искусств Кольского района
Выставка работ победителей конкурса детского изобразительного творчества учащихся школ искусств Кольского района
В своих работах участники конкурса смогли передать манеру и технику письма выбранного художника-Заполярья.
На выставке будет представлено более 30 работ, выполненных в различных техниках. Возраст юных художников от 9 до 17 лет.
Выставка изданий к 160-летию со дня рождения Фритьофа Нансена
Выставка, посвященная мастерам любительского изобразительного и декоративно–прикладного искусства