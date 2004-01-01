В кукольном царстве-государстве

Авторы работ, представленных на выставке - Елена и Игорь Паршенковы. Мама и сын работают вдвоем, поддерживая и вдохновляя друг друга. Они являются постоянными участниками российских и международных выставок авторских кукол, неоднократными победителями в номинации «Кукла года», членами Международного объединения авторов кукол. Их работы находятся в Московском кукольном театре и частных коллекциях по всему миру.

Для самих авторов куклы – это то, что приподнимает над суетой, заставляет мечтать. Рождение нового образа - всегда священное таинство, ведь в него вкладывается частичка собственной души. Особо любимы работы с нарядами, одухотворенными русской красотой, боярской роскошью. В костюмах используются винтажные фактуры и кружева, ювелирные украшения. Ручная вышивка, декорирование стразами и бисером выполнены Игорем Паршенковым.

Авторы стараются, чтобы куклы рассказывали увлекательные истории. К каждой кукле подбирается пара, ведь даже кукла не должна была одинокой.

На выставке представлено около 30 экспонатов. Авторская кукла - далеко не детская игрушка. Основное ее предназначение – это украшение интерьера или коллекции. Каждый год собрание кукол семьи Паршенковых пополняется новыми работами, создавая свое царство-государство.