19-20 июня в Мурманском областном краеведческом музее пройдут демонстрации кино в рамках Международного культурно-исторического проекта "V-кино" (Victory – kino).

8 мая 2021 года в Норвегии стартовал проект "V-кино" (Victory – kino). В России фильмы проекта будут показаны в преддверии памятной даты 80-летия начала Великой Отечественной войны, которая будет отмечаться 22 июня 2021 года.

Организаторы международного культурно-исторического проекта "V-кино" (Victory -kino) планируют показать в залах учреждений культуры Мурманской области 5 фильмов, посвященных военным историям.

19 июня



12:00 – демонстрация фильма «Незабвение павших» - 16 минут

12:30 – демонстрация фильма «Обретая будущее» – 29 мин.

13:00 – демонстрация фильма «Память. Русские в Киркенесе» – 26 мин.

20 июня



12:00 – демонстрация фильма «Нереида - Дети войны» – 12 мин.

12:30 – демонстрация фильма «Блокадный дневник Тани Савичевой» - 36 мин.

Фильмы рекомендованы 12+.

Демонстрации фильмов – бесплатно.