Выставка «В холодном климате, с любовью» представляет проект открытия Центра современного искусства «Сияние», основанного Андреем Малаховым в городе Апатиты. Экспозиция состоит из произведений, входящих в личную коллекцию известного тележурналиста, мецената, продюсера, которая собирается с 2005 года. Кроме того, на выставке представлены работы художников из Апатитов, Мурманска и Архангельска. Проект обнаруживает серию нарративов, основанных на биографии условного главного героя.

Чувственный опыт, ощущение пространства, осмысление себя, своей идентичности, общих северных особенностей и проблем места, воплощенные в концептуальных работах художников, формируют ряд отправных точек, из которых зритель может совершить путешествие по вехам исторической, коллективной и личной памяти. Экспозиция разделена на условно обозначенные циклы жизни человека, странствующего в потоке повседневности. Здесь каждый может открыть для себя новые конъюнктуры и вместе с тем провести прямые параллели с личной жизнью, а также развить политическое, социальное и экологическое воображение в дискурсе «глобального Севера», где город Апатиты станет новым местом притяжения на карте современного искусства России и за ее пределами.

Изначально задуманная для экспонирования в залах библиотеки имени Л.А. Гладиной, расположенной в городе Апатиты, выставка за время своей работы (декабрь 2020 — март 2021) привлекла большое внимание жителей города и гостей региона, вызвала глубокий интерес у профессионального сообщества. Андрей Малахов, команда Центра «Сияние», руководство Мурманской области и коллеги из культурных институций края поддержали идею превращения проекта «В холодном климате, с любовью» в путешествующую выставку, чтобы дать возможность бо́льшему числу зрителей познакомиться с произведениями знаковых художников второй половины ХХ века и работами современных художников Севера.