В гармонии с природой 45 лет

Поистине, волшебным является мир природы. Каждая веточка, каждый листочек таят в себе непередаваемое очарование. Достаточно только заметить эту красоту и подарить миру чудо. И такое чудо создают своими руками представители творческого объединения «Природа и творчество».

В своих работах флористы используют засушенные листья, цветы, бересту с поваленных деревьев, солому, тополиный пух, и этим самым дают природному материалу вторую жизнь, сохраняя эту красоту на долгие годы.

Члены клуба находятся в постоянном творческом поиске: на выставке также представлены очень интересные работы, сделанные в технике декупаж (декорирование предметов).

Приходите, и вы увидите, в какие произведения искусства могут превратиться простые природные материалы, знакомые нам с детства.