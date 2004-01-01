В гармонии с природой 45 лет

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Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество»
Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество»
Поистине, волшебным является мир природы. Каждая веточка, каждый листочек таят в себе непередаваемое очарование. Достаточно только заметить эту красоту и подарить миру чудо. И такое чудо создают своими руками представители творческого объединения «Природа и творчество».
В своих работах флористы используют засушенные листья, цветы, бересту с поваленных деревьев, солому, тополиный пух, и этим самым дают природному материалу вторую жизнь, сохраняя эту красоту на долгие годы.
Члены клуба находятся в постоянном творческом поиске: на выставке также представлены очень интересные работы, сделанные в технике декупаж (декорирование предметов).
Приходите, и вы увидите, в какие произведения искусства могут превратиться простые природные материалы, знакомые нам с детства.
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