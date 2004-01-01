Выставка познакомит читателей с жизнью великого князя Александра Невского, значением его личности в истории России.

В День России с именем Александра Невского

День рождения великого воина и мудрого правителя Александра Невского совпадает с государственным праздником - Днем России.

Александр Невский - легендарный политик, небесный покровитель и защитник Руси, хранитель православной веры. Одним из первых он был причислен к лику святых.

Среди представленных изданий новая книга доктора исторических наук, профессора Вадима Долгова «Феномен Александра Невского». Она посвящена не только разбору биографии князя, но и анализу тех текстов и историй, которые были созданы вокруг его личности за прошедшие годы.

Чтобы оценить величие подвига святого князя рекомендуем еще одну новинку - книгу Андрея Богданова «Александр Невский». Автор раскрывает обстоятельства жизни великого полководца, используя подлинные исторические источники.

Нельзя обойти вниманием книгу Александра Дегтярева «Невская битва» о выдающемся событии в истории Древней Руси – битве новгородского войска под предводительством князя Александра Ярославича. Именно после этого сражения он получил прозвище «Невский» за великий подвиг в битве со шведами.

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