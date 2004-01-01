В День России с именем Александра Невского
Выставка познакомит читателей с жизнью великого князя Александра Невского, значением его личности в истории России.
Выставка познакомит читателей с жизнью великого князя Александра Невского, значением его личности в истории России.
День рождения великого воина и мудрого правителя Александра Невского совпадает с государственным праздником - Днем России.
Александр Невский - легендарный политик, небесный покровитель и защитник Руси, хранитель православной веры. Одним из первых он был причислен к лику святых.
Среди представленных изданий новая книга доктора исторических наук, профессора Вадима Долгова «Феномен Александра Невского». Она посвящена не только разбору биографии князя, но и анализу тех текстов и историй, которые были созданы вокруг его личности за прошедшие годы.
Чтобы оценить величие подвига святого князя рекомендуем еще одну новинку - книгу Андрея Богданова «Александр Невский». Автор раскрывает обстоятельства жизни великого полководца, используя подлинные исторические источники.
Нельзя обойти вниманием книгу Александра Дегтярева «Невская битва» о выдающемся событии в истории Древней Руси – битве новгородского войска под предводительством князя Александра Ярославича. Именно после этого сражения он получил прозвище «Невский» за великий подвиг в битве со шведами.
Много интересных материалов читатель найдет на страницах журналов «Честь Отечества», «Профиль», «Герои всех исторических эпох», «Российская Федерация сегодня».
Выставка из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова
Выставка из собрания музея и частных коллекций