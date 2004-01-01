В безбрежном времени Вселенной

Вселенная – неисчерпаемый источник тайн и чудес. Звездный мир всегда увлекал людей своей загадочной природой. Как возникла и развивалась Вселенная? Обитаема ли Луна и есть ли жизнь на Марсе? Что такое многочисленные звезды и на каком расстоянии они находятся от нас? Полтора столетия назад ответы на эти и многие другие вопросы можно было получить из книг, написанных известными астрономами того времени. Некоторые из этих трудов были удостоены престижных научных премий и рекомендованы для библиотек учебных заведений Российской империи. Такие издания преподносили в качестве подарков лучшим ученикам гимназий и училищ, а также приобретали для личных библиотек.



На выставке представлены книги конца XIX – начала XX вв., выпущенные известными издателями того периода – Флорентием Павленковым, Адольфом Марксом, Алексеем Сувориным.



Практическое руководство «Путеводитель по небу» ученого и педагога, популяризатора астрономических знаний Константина Покровского, впервые напечатанное в 1894 году, выдержало четыре издания и было удостоено малой премии императора Петра Великого и от астрономического общества - премии императора Николая II. Третье издание этой книги, вышедшее в 1907 году и включающее карты звездного неба и Луны, можно увидеть на экспозиции.



Учебник «Космография» 1909 года, предназначенный для средних учебных заведений, был составлен профессором астрономии Петербургского университета Сергеем Глазенапом. Видимое движение звезд и координаты небесных светил, истинный вид и размеры Земли, каталоги звезд, звездные карты и небесный глобус – вот основные разделы этого учебного пособия.



Книга «Небесный мир» Емельяна Игнатьева, автора целого ряда трудов по астрономии, математике, географии, напечатанная в Петрограде в 1916 году, знакомит читателей с чудесами Вселенной и рассказывает о завоеваниях астрономической науки.



На выставке экспонируются сочинения французского астронома Камиля Фламмариона. Среди них - русский перевод «Популярной астрономии», выполненный Д. Гальпериным и датированный 1902 годом. «Популярная астрономия» - самая известная книга Фламмариона. Она была впервые выпущена в 1880 году рекордным для того времени тиражом в 100 000 экземпляров. Академия наук Франции присудила автору «Популярной астрономии» Монтионовскую премию.



Особо следует выделить парижское издание 1867 года – «La pluralite des mondes habites» («Множественность обитаемых миров»). Именно так называлась одна из первых книг Камиля Фламмариона, ставшая началом большой серии его популярных астрономических работ. Экземпляр издания, представленный на экспозиции, до 1919 года хранился в библиотеке гатчинского библиофила, действительного статского советника Анатолия Васильевича Лазаревского.