Увлекательное Мурмановедение

Посетителям будут представлены различные тематические выставки изданий, посвященные истории Кольского Севера.

В 14.00 (зал «Русская Арктика», 4 этаж) пройдет интерактивная выставка с неформальной экскурсией «Посмотри на город сверху». Посетители библиотеки совершат виртуальное путешествие по главным достопримечательностям города, затем с помощью подзорной трубы увидят город с высоты 18 метров.

В 15.00 (Региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж) состоится интерактивная выставочная программа в сопровождении лекции Александра Чемерского «Судьбы советских военнопленных в архивных документах УФСБ России по Мурманской области». Александр Владимирович Чемерский - заместитель председателя Совета ветеранов УФСБ по Мурманской области, подполковник в отставке. В ходе лекции будут представлены обобщенные сведения о биографиях советских солдат, попавших в плен в годы Великой Отечественной войны, примеры их поведения в плену. Кроме того, исследователь рассмотрит отдельные аспекты фильтрационной работы органов контрразведки «СМЕРШ».

В 17.00 (Региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж) будет представлена интерактивная выставка Мурманского телевизионного клуба «Ретро-Мурманск». Зрители увидят Мурманск, который сегодня уже смело можно назвать «Ретро». Это город моряков, строителей, судоремонтников. Город теплой дружеской атмосферы, по которой скучали мурманчане, уезжая ненадолго за пределы региона. Будут представлены редкие фотографии города 90-х годов XX века из частной коллекции видео-студии «Креатон».

В группе «Мурманика» в социальной сети ВКонтакте будет опубликована онлайн-викторина «Страна Мурманика», посвящённая природе и истории Мурманской области. Участники викторины смогут проверить свои знания и узнать интересные и необычные факты о Кольском полуострове.