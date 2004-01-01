Уроки живописи

В экспозиции представлено более двадцати дипломных работ выпускников колледжа искусств.

В 1958 году было открыто Мурманское музыкальное училище. В этом же году открыты фортепианное и дирижёрско-хоровое отделения. В последующие годы открылись и другие отделения.

В 2008 году Мурманское музыкальное училище реорганизовано в Мурманский колледж искусств. Открываются специализации эстрадного вокала на отделении «Музыкальное искусство эстрады», «Актёрское искусство». В 2013 году открыта специальность «Живопись».

Учащиеся, ведут активную выставочную деятельность. Отделение бережно сохраняет традиционную академическую школу рисования.

Сегодня колледж является единственным профессиональным учебным заведением в области, которое готовит кадры для детских школ искусств, а также для учреждений культуры области.