Уроки живописи
Выставка выпускников отделения «Живопись» Мурманского колледжа искусств
Выставка выпускников отделения «Живопись» Мурманского колледжа искусств
В экспозиции представлено более двадцати дипломных работ выпускников колледжа искусств.
В 1958 году было открыто Мурманское музыкальное училище. В этом же году открыты фортепианное и дирижёрско-хоровое отделения. В последующие годы открылись и другие отделения.
В 2008 году Мурманское музыкальное училище реорганизовано в Мурманский колледж искусств. Открываются специализации эстрадного вокала на отделении «Музыкальное искусство эстрады», «Актёрское искусство». В 2013 году открыта специальность «Живопись».
Учащиеся, ведут активную выставочную деятельность. Отделение бережно сохраняет традиционную академическую школу рисования.
Сегодня колледж является единственным профессиональным учебным заведением в области, которое готовит кадры для детских школ искусств, а также для учреждений культуры области.
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.
Выставка живописи, фотографии и декоративно-прикладного искусства Андрея и Надежды Чепурновых