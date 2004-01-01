Унесенные Голливудом

Эта реальная история могла бы стать легендой, но о ней помнит лишь интернет. Как-то один голливудский продюсер решил снять фильм. По книге, которая стала бестселлером: права у писательницы выкупил, актеров подобрал, кино стал снимать, в долги влез. Всё, как обычно у продюсеров и бывает. И тут вдруг понял он одну простую истину: без нового и внятного сценария фильм-то снять не получиться.

Тогда продюсер вызвал к свой офис сценариста, а заодно и нового режиссера. Перед которыми поставил такую задачку: за пять дней они должны написать новый сценарий по книге Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Но ни сценарист, ни режиссёр этой книге не читали. Вот только сценарий по этому бестселлеру они написать обязаны, это вообще без вариантов.

Запертый офис, бессонница, нервы, рядом продюсер с клюшкой для гольфа бродит. Вроде так всё оно и было, если в интернете поискать. Просто мы не ручаемся, что реальность была столь гомерически смешной, как это получилось у режиссёра спектакля Гарольда Стрелкова и актерской труппы.