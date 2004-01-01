Кукольное приключение для самых юных зрителей "Умка и новогодний сон" - сказка про белого медвежонка, который живет на Северном полюсе. Он ещё совсем маленький и никогда не встречал Новый год. Но он очень хочет с ним встретиться! И в этом ему помогут его верные друзья: дети полярников, заботливая Мама Медведица и настоящий артист - тюлень Моня.

Режиссер - Елена Уварова.

Инсценировка - Елена Крынжина.

Композитор - Ирина Лермонтова.

В спектакле заняты учащиеся, преподаватели ДТШ.

Спектакль проходит на малой сцене ДТШ.

Рекомендуемый возраст - от 2 до 6 лет.

Продолжительность спектакля 40 минут.

Справочная информация, бронирование групповых билетов:

▪по телефону: 8-991-669-57-45 (с 10 до 19 часов)

▪в личные сообщения администратору ДТШ Алёне Лянгазовой