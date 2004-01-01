Умка и новогодний сон
Кукольный спекткаль для самых юных зрителей
Кукольный спекткаль для самых юных зрителей
Кукольное приключение для самых юных зрителей "Умка и новогодний сон" - сказка про белого медвежонка, который живет на Северном полюсе. Он ещё совсем маленький и никогда не встречал Новый год. Но он очень хочет с ним встретиться! И в этом ему помогут его верные друзья: дети полярников, заботливая Мама Медведица и настоящий артист - тюлень Моня.
Режиссер - Елена Уварова.
Инсценировка - Елена Крынжина.
Композитор - Ирина Лермонтова.
В спектакле заняты учащиеся, преподаватели ДТШ.
Спектакль проходит на малой сцене ДТШ.
Рекомендуемый возраст - от 2 до 6 лет.
Продолжительность спектакля 40 минут.
Справочная информация, бронирование групповых билетов:
▪по телефону: 8-991-669-57-45 (с 10 до 19 часов)
▪в личные сообщения администратору ДТШ Алёне Лянгазовой
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