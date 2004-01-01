Бесплатный уличный кинотеатр под навесом работает 26, 27 и 28 мая на улице Воровского в Мурманске.



26 мая в 16.00 можно будет посмотреть фильм "МОЛОКО" (16+) с Юлией Пересильд в главной роли.



О чем фильм?



Зоя — повар в школьной столовой — живёт в Кировске — городе в Мурманской области. Однажды страдающая бесплодием главная героиня обнаруживает, что северное сияние необычайной красоты оказывает на её организм неожиданное влияние. Она становится школьным психологом и её жизнь резко меняется.

В 2020 году кинокомпания, снимавшая этот фильм, получила от правительства региона рибейт на съёмки.

Производство: КАРГО, IRSNA media, г. Москва, Россия, 2021

Режиссер – Карен Оганесян.

В ролях: Юрий Колокольников, Гоша Куценко, Евгений Гришковец.



27 мая в 17.00 - фильм "НА ВЫДОХЕ" (16+)



В этом фильме вместе со звездами кино Елены Подкаминской и Федора Лаврова снимались и жители Мурманска. В картине много мурманских видов, что будет особенно интересно для нашего зрителя.



О чем фильм?



Прошло два года с тех пор, как Саша покинула детский дом. Ей с трудом дается социальная адаптация, она воспринимает мир как враждебную среду. С детства девушка привыкла отстаивать свое право на жизнь и решать проблемы через драки - все свободное время она проводит в подвальном зале на ринге для боев без правил. Судьба сводит ее с подростком-инвалидом Колей. Эта встреча в корне меняет жизни всех героев.



Напомним, фильм с рабочим названием «Шинед О'Коннор» снимался в Мурманской области и получил рибейт на съёмки от регионального правительства в 2021 году.

Производство: Продюсерский центр «Вгик – дебют», г. Москва, Россия, 2022

Режиссер – Ринат Махмудов



28 мая в 17.00 - фильм "БЕЛЫЙ СНЕГ" (6+)



О чем фильм?

Маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев все испытания, достигла высочайших успехов в спорте. В 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.



Эпизоды фильма снимались в 2020 году в Кировске.



Производство: ЭГО Продакшн, г. Москва, Россия, 2021

Режиссер – Николай Хомерики