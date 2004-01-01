Уильям Теккер

Имя Уильяма Теккерея является одним из самых известных имен, как в английской, так и в мировой литературе.

Писатель родился 18 июля 1811 года в Калькутте (Индия) в семье высокопоставленного чиновника Ост-Индской компании. В шесть лет он был отправлен в Лондон для учебы. После школы Теккерей поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета. Поначалу Теккерей пробовал себя в графике и живописи. Он брал уроки рисования в Париже, впоследствии иллюстрировал свои произведения. Позже Уильям Теккерей всерьез обратился к литературе.

«Ярмарка тщеславия» - самое значительное и известное произведение Теккерея, принёсшее ему всемирную славу. Роман повествует о тесно связанных между собой, но во многом противоположных судьбах двух подруг по пансиону, время действия – первые десятилетия XIX века.

На выставке представлены графические работы Игоря Глебовича Макаревича - российского художника - концептуалиста, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РСФСР.