155999

Угадай предмет

Игра по постоянной экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Игра.

Группа из 5 человек должна угадать предмет, описание которого находится в конверте. На конверт указывает юла. Отгадка находится на выставке. Если команда угадывает все 5 предметов, то ее ожидает сюрприз.

Запись обязательна. Группа – 5 человек. 10+

Цены

Справки по телефону: 45-63-10

Стоимость - 200 рублей с человека

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?