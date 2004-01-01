Угадай предмет
Игра по постоянной экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России»
Игра по постоянной экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России»
Группа из 5 человек должна угадать предмет, описание которого находится в конверте. На конверт указывает юла. Отгадка находится на выставке. Если команда угадывает все 5 предметов, то ее ожидает сюрприз.
Запись обязательна. Группа – 5 человек. 10+
Справки по телефону: 45-63-10
Стоимость - 200 рублей с человека