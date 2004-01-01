Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол».

«Уединённый домик на Васильевском» относится к произведениям «неизвестной классики», так как большинством пушкинистов однозначно приписывается авторству А. С. Пушкина. Театр, пользуясь приемом сторителлинга, попытается убедительно и красочно пересказать эту мистическую историю средствами современного театра кукол.

В 1828 году Пушкин в салоне у Карамзиных рассказал мистическую историю. Присутствовавший на вечере литератор Титов впоследствии записал её и с разрешения Пушкина опубликовал...

Сюжет разворачивается в Петербурге, на Васильевском острове, где живет бедная вдова чиновника с двадцатилетней дочерью Верой. У них в доме бывает юноша по имени Павел, который любит девушку только как сестру. Молодой чиновник знакомит мать и дочь со своим загадочными богатым другом Варфоломеем, которого «никогда не видали в православной церкви».

Продолжительность – 1 час 10 минут (без антракта).

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда.

Художник-постановщик – Анастасия Кардаш (Санкт-Петербург).

Композитор – Петр Макаров (Мурманск).

Балетмейстер – Алексей Ищук (Москва).

Художник по свету – Семен Давыденко.