Удивительный полуостров

Юные читатели узнают, чем славятся крымские города, где находятся Долина привидений, Большой каньон и Ханский дворец, почему Черное море называется именно так и кто жил в пещерных городах Крыма.

Участники побывают в живописных бухтах и старых крепостях, в пещерах и на вершинах гор, в великолепных дворцах и садах, на розовых озерах и в сафари-парке. Хорошо ориентироваться на полуострове ребятам поможет интерактивная карта и, конечно же, книги.

В квесте могут принять участие дети от 6 до 12 лет и их родители независимо от региона проживания.

Для участия и получения дальнейших инструкций необходимо прислать ключевое слово «Крым» на электронный адрес: bibliomalishi@yandex.ru или в личные сообщения.