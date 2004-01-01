Учишься? Поможем!

В начале нового учебного года стоит напомнить, что учиться можно и нужно с интересом – и в этом вам помогут книги. Читатели познакомятся с научно-популярной литературой, в занимательной форме рассказывающей о науке.

Книга «Мир знаний в вопросах и ответах» - настоящая энциклопедия о Земле и животных, человеческом теле и искусстве, изобретениях и открытиях.

«Колумбы Вселенной» Николая Горькавого – это необычные научные сказки о реальных подвигах знаменитых ученых и легендарных астрономов. Впрочем, в книге есть принцесса Дзинтара и королева Никки, – именно они и будут рассказывать читателю эти сказочно увлекательные истории о гениальных открытиях, изменивших наш мир. Звучит как название научного труда, а читается как сказка.

«Очень-очень важные вопросы о жизни, о Вселенной и обо всем на свете» Стивена Лоу – уникальная книга. Она написана знаменитым английским ученым и впервые переведена на русский язык. Здесь можно найти ответы на любые вопросы, которые могут прийти в детские головы, и читается на одном дыхании.