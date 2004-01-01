Тёркин. Кто же он такой?

Ограничения: 12+

Поэма «Василий Тёркин» по праву считается одним из самых значимых произведений, вошедших в золотой фонд отечественной литературы. Александр Твардовский, являясь участником Великой Отечественной Войны, передал происходящее на фронте живо, чувственно, с особой теплотой и любовью к своему герою.

Иван Бунин писал о «Тёркине» так: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!».

«Тёркин. Кто же он такой?» — яркий и жизнеутверждающий спектакль-концерт, большая работа молодых артистов Флотского театра под руководством главного режиссёра Александра Шарапко.

Поэтический текст Твардовского, песни, танцы — всё это оживит на сцене храброго солдата Василия Тёркина: собирательный образ защитника Родины, который, даже в столь трудное время, оставался балагуром и весельчаком и жил, не страшась смерти.