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Ты где-то рядом

Спектакль рассказывает лирическую историю любви немолодых людей

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События: Спектакли.

Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких, порой, нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец.

Постановка станет воссоединением коллег и друзей после долгой разлуки. Режиссёр спектакля Владимир Большов, актёры Фёдор Добронравов и Марина Иванова познакомились в труппе театра «Сатирикон» 30 лет назад, и это стало началом долгой дружбы и совместного творчества. В 1994 году Владимир Большов дал Марине и Фёдору возможность впервые станцевать вместе в одном из номеров, поставленном им вместе с Александром Горбанем спектакле «Шоу-Сатирикон», и теперь актёры вновь встанут в пару и подобно своим героям, шаг за шагом, будут двигаться к кульминационному танцу, который обязательно останется в памяти зрителей.

Марина Иванова признаётся, что готова была принять предложение вновь поработать с друзьями в любом спектакле.

Владимир Большов был уверен, что между Ивановой и Добронравовым на сцене вспыхнет та самая искра, которая позволит зрителям поверить и сопереживать героям.

Цены

от 1300 руб.

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