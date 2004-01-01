Ты где-то рядом
Спектакль рассказывает лирическую историю любви немолодых людей
Спектакль рассказывает лирическую историю любви немолодых людей
Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких, порой, нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец.
Постановка станет воссоединением коллег и друзей после долгой разлуки. Режиссёр спектакля Владимир Большов, актёры Фёдор Добронравов и Марина Иванова познакомились в труппе театра «Сатирикон» 30 лет назад, и это стало началом долгой дружбы и совместного творчества. В 1994 году Владимир Большов дал Марине и Фёдору возможность впервые станцевать вместе в одном из номеров, поставленном им вместе с Александром Горбанем спектакле «Шоу-Сатирикон», и теперь актёры вновь встанут в пару и подобно своим героям, шаг за шагом, будут двигаться к кульминационному танцу, который обязательно останется в памяти зрителей.
Марина Иванова признаётся, что готова была принять предложение вновь поработать с друзьями в любом спектакле.
Владимир Большов был уверен, что между Ивановой и Добронравовым на сцене вспыхнет та самая искра, которая позволит зрителям поверить и сопереживать героям.
от 1300 руб.
Чтецкий литературно-музыкальный спектакль
Спектакль для самых маленьких