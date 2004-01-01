Творчество без границ
Выставка Татьяны Ишкараевой
Выставка Татьяны Ишкараевой
Татьяна Михайловна Ишкараева - известный мастер лоскутного шитья, руководитель народного самодеятельного коллектива клуба лоскутного шитья «Татьянин день» отдела народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея.
Под руководством Татьяны Михайловны клуб многократно показывал самые высокие результаты на областных, всероссийских конкурсах. Художница является лауреатом и призёром и международных конкурсов. На выставке «Творчество без границ» будут представлены панно, выполненные в разных техниках - это лоскутное шитье, аппликация, батик, художественная стежка, авторская ткань, выполненная с использованием водорастворимой пленки. А также авторская одежда с применением лоскутного шитья и изделия, в технике «сумасшедшая шерсть».
Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника.
На выставке гости музея смогут ознакомиться с работами, выполненных в разнообразных техниках