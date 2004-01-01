Твоих оград узор чугунный…
Выставка к 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга
Выставка к 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург — город на побережье Балтийского моря, в течение долгого времени являвшийся столицей Российской империи. Город был основан в 1703 году последним царем всея Руси и первым Императором Всероссийским — Петром I. В этом году Санкт- Петербург отмечает свое 320-летие.
Наравне со знаменитыми мостами, реками и набережными, визитной карточкой города считаются удивительные по своей изящности решетки и ограды.
Виды Санкт-Петербурга всегда являлись источником вдохновения для художников. В экспозиции представлены живописные и графические р
Выставка к 85-летию образования Мурманской области
Выставка к 15-летию создания клуба вышитой картины «Северяночка»