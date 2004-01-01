Твоих оград узор чугунный…

Санкт-Петербург — город на побережье Балтийского моря, в течение долгого времени являвшийся столицей Российской империи. Город был основан в 1703 году последним царем всея Руси и первым Императором Всероссийским — Петром I. В этом году Санкт- Петербург отмечает свое 320-летие.

Наравне со знаменитыми мостами, реками и набережными, визитной карточкой города считаются удивительные по своей изящности решетки и ограды.

Виды Санкт-Петербурга всегда являлись источником вдохновения для художников. В экспозиции представлены живописные и графические р