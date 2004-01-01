Туристскими тропами Кольского полуострова

Север очаровывает своих жителей и гостей необыкновенной природой, возможностью заняться традиционной и спортивной рыбалкой, познакомиться с бытом и искусством коренного малочисленного народа – саами. Зимой к нам едут увидеть северное сияние, летом - полюбоваться полярным днем, когда солнце не заходит за горизонт.

Книги на выставке помогут выбрать маршрут и узнать о необыкновенных местах Кольского Севера. Путеводитель «500 мест Русского Севера, которые нужно увидеть» расскажет о памятниках, храмах, музеях Мурманска и районов Кольского полуострова, подскажет, на каком транспорте туда добраться и где остановиться.

«Карелия и Заполярье: загадки и чудеса» посвящено таинственным местам нашего края, о которых до сих пор спорят исследователи.

Тем, кто целенаправленно едет в город Мурманск, предлагаем познакомиться с книгой «Столица Арктики за 11 дней». Любителям-орнитологам будет интересен гид маршрутов «Арктика окрыляет: наблюдения за птицами в Мурманской области и в районе полуострова Варангер».

Красота Хибинских гор манит множество туристов. Это настоящий минералогический музей под открытым небом, на территории Хибин найдено более половины растений, занесенных в Красную книгу области. Альбом «Хибинская симфония» кировского фотографа Бориса Вахмистрова показывает всю красоту этих гор. А издания «Хибины для любопытного туриста», «Хибинские тундры: геологическая карта и путеводитель», «Хибинские маршруты России», «Ботанические экскурсии по Хибинским и Ловозерским горам» помогут сориентироваться, куда направиться в поход.

На выставке представлены издания о чудесах Ловозерья, Терского берега, заповедных природных территориях региона, экологическом и сельском туризме.