Цветочная болезнь

Одно из самых частых сезонных заболеваний - поллиноз или аллергия на цветение деревьев и растений. Его симптомы появляются в начале весны, но иногда наблюдаются в течение всего года. Аллергия в мае - июне вызывается злаковыми растениями, а в августе чаще всего - амброзией. На выставке представлены издания, которые дадут необходимую информацию для аллергиков.

Автор книги «Растения и аллергия» Наталья Астафьева знакомит читателей с причинами и симптомами сезонной аллергии в летние месяцы, а также рассказывает об эффективных схемах лечения и профилактики заболевания.

В книге Ирины Пигулевской «Аллергия: как ее победить. Простые и эффективные методы держать аллергию под контролем» содержатся сведения о бытовой, пищевой, лекарственной и других видах аллергии. Автор подскажет читателям, как правильно питаться, как выявить причины и симптомы аллергии, а также предоставит много полезной информации о профилактике аллергических заболеваний.

Издание «Аллергия: естественные методы лечения» Алексея Смирнова объяснит, как правильно выбрать метод лечения - антигистамины или лекарственные травы? Как избежать развития аллергических реакций? В книге содержится информация о лекарствах с Запада и Востока – психотерапии и йоге.