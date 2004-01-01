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Цвет настроения желтый

Познавательная программа  

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События: Лекции, Встреча.

Программа посвящена легкому, яркому, струящемуся, радостному цвету в литературе, музыке, живописи. 

14 октября в 12.00 предлагаем воплотить смелые  цветовые фантазии  на мастер-классе «Чудо жар-птица». Его участники изготовят  сказочную птицу в технике аппликации. (зал-трансформер, 4 этаж)  9+

14 октября в 19.00 любителей интеллектуальных игр ждет «Желтый квиз» с вопросами по истории желтого  цвета,  отражении его оттенков в культуре и литературе.  Помимо текстовых вопросов командам будет  предложено принять участие в музыкальном и графическом раунде,  выполнить задания с вариантами ответов. (подиум-холл, 4 этаж) 16+

15 октября в  14.00 приглашаем на книжную вечеринку «Солнечное настроение». Перед участниками встречи предстанут книги, которые обязательно поднимут настроение. Оптимистичную атмосферу создаст радостная музыка в исполнении коллектива «Русские потешки» ДК им. Кирова.  Дресс-код для гостей -  любые элементы желтого в одежде. (подиум-холл, 4 этаж) 16+

Жёлтый цвет -  любимый цвет  знаменитого  голландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога. 15 октября в 17.00 любители искусства увидят полнометражный анимационный фильм о жизни  художника – «Ван Гог. С любовью, Винсент».  (конференц-зал, 3 этаж) 16+

В зале отраслевой литературы будет работать  выставка  «Упоительный желтый». На ней представлены книги, обложки которых имеют все оттенки  желтого.  Это самые интересные  издания о моде,  здоровье,  истории, психологии человека, рукоделии, о мире природы, кулинарии и многом другом. 

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