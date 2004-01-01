Цвет настроения желтый

Программа посвящена легкому, яркому, струящемуся, радостному цвету в литературе, музыке, живописи.

14 октября в 12.00 предлагаем воплотить смелые цветовые фантазии на мастер-классе «Чудо жар-птица». Его участники изготовят сказочную птицу в технике аппликации. (зал-трансформер, 4 этаж) 9+

14 октября в 19.00 любителей интеллектуальных игр ждет «Желтый квиз» с вопросами по истории желтого цвета, отражении его оттенков в культуре и литературе. Помимо текстовых вопросов командам будет предложено принять участие в музыкальном и графическом раунде, выполнить задания с вариантами ответов. (подиум-холл, 4 этаж) 16+

15 октября в 14.00 приглашаем на книжную вечеринку «Солнечное настроение». Перед участниками встречи предстанут книги, которые обязательно поднимут настроение. Оптимистичную атмосферу создаст радостная музыка в исполнении коллектива «Русские потешки» ДК им. Кирова. Дресс-код для гостей - любые элементы желтого в одежде. (подиум-холл, 4 этаж) 16+

Жёлтый цвет - любимый цвет знаменитого голландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога. 15 октября в 17.00 любители искусства увидят полнометражный анимационный фильм о жизни художника – «Ван Гог. С любовью, Винсент». (конференц-зал, 3 этаж) 16+

В зале отраслевой литературы будет работать выставка «Упоительный желтый». На ней представлены книги, обложки которых имеют все оттенки желтого. Это самые интересные издания о моде, здоровье, истории, психологии человека, рукоделии, о мире природы, кулинарии и многом другом.