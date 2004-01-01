Три желания Морозко
Новогодняя сказка для самых юных зрителей
Новогодняя сказка для самых юных зрителей
Старая, добрая, русская сказка запоёт для самых юных зрителей на новый, новогодний, мотив! Одни её герои знакомы нам с детства: трудолюбивая и отзывчивая Дуняша, ленивая и капризная Марфуша. Злая Мачеха переложила всю работу по дому на добрую девушку, которую за пролитую воду выгоняет в зимнюю стужу. Морозко испытывает Дуняшу холодом, а потом забирает в свой терем и вознаграждает за труд щедрыми подарками, а мачехину дочку наказывает за лень и жадность. Но есть и другие удивительные персонажи в этой новой сказке: Птиц Заморский, Лихо Одноглазое, Кот Баюн. И все они побывают в волшебном лесу Морозко. А задорные песни и танцы сделают эту историю весёлой и яркой. После новогоднего спектакля зрителей ждёт незабываемая встреча с героями нашей сказки, весёлые конкурсы и забавы.
Счастливых новогодних праздников!
В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Елена Царёва; актёры – Диана Артёмова, Наталья Боброва, Юлия Васькова, Марина Волкодав, Алексей Воронин, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Екатерина Деренжи, Евгений Застражников, Светлана Лебедева, Юрий Луговых, Ксения Ширина.
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