Три желания Морозко

Старая, добрая, русская сказка запоёт для самых юных зрителей на новый, новогодний, мотив! Одни её герои знакомы нам с детства: трудолюбивая и отзывчивая Дуняша, ленивая и капризная Марфуша. Злая Мачеха переложила всю работу по дому на добрую девушку, которую за пролитую воду выгоняет в зимнюю стужу. Морозко испытывает Дуняшу холодом, а потом забирает в свой терем и вознаграждает за труд щедрыми подарками, а мачехину дочку наказывает за лень и жадность. Но есть и другие удивительные персонажи в этой новой сказке: Птиц Заморский, Лихо Одноглазое, Кот Баюн. И все они побывают в волшебном лесу Морозко. А задорные песни и танцы сделают эту историю весёлой и яркой. После новогоднего спектакля зрителей ждёт незабываемая встреча с героями нашей сказки, весёлые конкурсы и забавы.

Счастливых новогодних праздников!

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Елена Царёва; актёры – Диана Артёмова, Наталья Боброва, Юлия Васькова, Марина Волкодав, Алексей Воронин, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Екатерина Деренжи, Евгений Застражников, Светлана Лебедева, Юрий Луговых, Ксения Ширина.