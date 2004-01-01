Три поросёнка

Котласский драматический театр

Автор: Сергей Михалков

Режиссер-постановщик: Наталья Шибалова

Художник-постановщик: Наталия Полякова

Композитор: Ольга Белых

Хореография: Александр Дудников

Жили-были на свете три поросенка, три брата. Все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаково веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи НИФ-НИФ, НАФ-НАФ И НУФ-НУФ. Всеми любимые герои знаменитой сказки сумеют не только проучить волка, но и понять, каким все-таки должен быть дом для поросенка.

Свою историю Котласский драматический театр ведет с 1935 года. Котласский театр всегда много гастролирует и уже успел показать свои спектакли в разных городах России и за ее пределами. Театр принимает участие во многих театральных фестивалях, а также сам является организатором международного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам». В 2017 году Котласский драматический театр стал дипломантом в номинации «Предприятие непроизводственной сферы» региональной общественной награды «Достояние Севера».

В спектакле заняты: Дмитрий Жуков, Александр Кожевников, Максим Игнашов, Владислав Бояринцев

Продолжительность: 50 минут