Три поросёнка
Сказка о трёх поросятах и сером волке
Сказка о трёх поросятах и сером волке
Котласский драматический театр
Автор: Сергей Михалков
Режиссер-постановщик: Наталья Шибалова
Художник-постановщик: Наталия Полякова
Композитор: Ольга Белых
Хореография: Александр Дудников
Жили-были на свете три поросенка, три брата. Все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаково веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи НИФ-НИФ, НАФ-НАФ И НУФ-НУФ. Всеми любимые герои знаменитой сказки сумеют не только проучить волка, но и понять, каким все-таки должен быть дом для поросенка.
Свою историю Котласский драматический театр ведет с 1935 года. Котласский театр всегда много гастролирует и уже успел показать свои спектакли в разных городах России и за ее пределами. Театр принимает участие во многих театральных фестивалях, а также сам является организатором международного театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам». В 2017 году Котласский драматический театр стал дипломантом в номинации «Предприятие непроизводственной сферы» региональной общественной награды «Достояние Севера».
В спектакле заняты: Дмитрий Жуков, Александр Кожевников, Максим Игнашов, Владислав Бояринцев
Продолжительность: 50 минут
Психологическая комедия положений, которая построена на остроумных диалогах.
Всеми любимая русская-народная сказка