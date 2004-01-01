Полярный день, невероятные ландшафты, снежные вершины и идеальный стартовый городок.

Это приключение выходного дня. Старт в субботу, в 17:00, в воскресенье, с медалью финишёра вы уже можете возвращаться домой. Для тех, кто занервничал, что бежать придётся по темноте, напоминаем — здесь будет царить полярный день. Солнце будет кружить вокруг вас, фонарик можно смело оставлять дома.

Наш трейл — это буквально освоение Хибин, по историческим меркам оно началось совсем недавно, чуть больше 100 лет назад. Каждому маршруту присвоено название природной достопримечательности.

Это приключение выходного дня. Старт в субботу, в 17:00, в воскресенье, с медалью финишёра вы уже можете возвращаться домой. Для тех, кто занервничал, что бежать придётся по темноте, напоминаем — здесь будет царить полярный день. Солнце будет кружить вокруг вас, фонарик можно смело оставлять дома.

Наш трейл — это буквально освоение Хибин, по историческим меркам оно началось совсем недавно, чуть больше 100 лет назад. Каждому маршруту присвоено название природной достопримечательности.

МАЛЫЙ ВУДЪЯВР — 17км, набор высот 499 метров, лимит — 4 часа.

ВОСТОЧНЫЙ ПЕТРЕЛИУСА — 42км, набор высот 1302 метра, лимит — 8 часов.

ЧОРРГОР — 80км, набор высот 3545 метров, лимит 23 часа.

Старт состоится на скучающем без снега лыжном стадионе Тирвас. В нашем распоряжении 40! раздевалок, тёплые туалеты, кафе и огромная площадь, через дорогу от одного из гостиничных комплексов Кировска. А это значит, что у нас достаточно условий, чтобы обеспечить любые социальные дистанции, рекомендованные Роспотребнадзором.

Мурманская область, Кировск, горный массив Хибины.

Все вопросы можно задать в официальном сообществе Трейл Хибины 2021