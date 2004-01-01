Графика – это разновидность изобразительного искусства, где изображение создаётся с помощью линий, штрихов, пятен, точек, а также тональных нюансов, которые они образуют.

На выставке представлены работы из собрания музея, выполненные в разных техниках: карандаш, уголь, акварель, пастель, различные виды гравюр. В одной экспозиции собраны известные имена художников разных графических школ: московской, ленинградской, а также произведения мурманских художников.

В отличие от живописцев, художники-графики могут создать объёмное изображение, работая только с одним цветом. Основными выразительными средствами становятся точка, линия, пятно.

Точка как графический акцент на плоскости может создать фактурный фон, придать объем, создать нужное впечатление от пространства в плоскостной композиции.

Линия не только выявляет границы формы предмета, но и является средством выражения чувств и переживаний художника. В линии всегда заложено больше движения и эмоций, чем в других выразительных средствах.

Пятно также играет важную роль в организации композиции. Пятно может быть одинаковым или разным по светлоте, насыщенности, цветовому фону. Используя различные сочетания, силуэты и расположения различных по размеру и форме пятен, художник может зрительно изменить пропорции и формы силуэта.