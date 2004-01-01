В МАГУ откроется «Точка кипения»



27 сентября в Мурманском арктическом государственном университете пройдёт торжественное открытие первой в регионе «Точки кипения».



«Точка кипения» представляет собой всероссийскую сеть пространств коллективной работы, в которой каждый человек или команда получают возможность обмена опытом, свободный доступ к знаниям, профессиональным сообществам и авторитетным экспертам.



Университетская «Точка кипения» будет направлена на развитие экологической повестки в Арктике, инновационного судостроения и беспилотного морского транспорта, креативных индустрий и предпринимательских компетенций у студентов.



«Точка кипения – МАГУ» станет площадкой для диалога между ключевыми игроками региона: университетом как центром подготовки кадров будущего, индустриальными заказчиками и бизнесом, региональными властями, городскими сообществами и лидерами инновационных проектов.



Работа «Точки кипения – МАГУ» начнется с пленарной дискуссии «Человек в Арктике», посвященной современным вызовам и задачам сохранения чистоты Арктики для будущих поколений.



В течение двух дней, 27 и 28 сентября, «Точка кипения – МАГУ» ждёт всех желающих на интерактивные мероприятия, лекции и квизы. Подробнее об открытии можно узнать в программе.



Зарегистрироваться на посещение мероприятий можно по ссылке https://leader-id.ru/events/330653. Вход в «Точку кипения – МАГУ» открыт для всех желающих.