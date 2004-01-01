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THE VOID OF TIME

Комната-инсталляция фотографа Юрия Таралова

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События: Выставки.

«Мне кажется, многие сталкиваются с необходимостью делать то, что им не нравится в жизни, и, порой, на это уходит куда больше времени, чем планировалось».

Новая выставка «THE VOID OF TIME» – это комната-инсталляция, которая незаметно и укромно разместилась в выставочном зале Центра «21А». Автор инсталляции – фотограф Юра Таралов кропотливо готовил это проект и теперь готов представить результат.

«Комната, как кусочек моей души в период работы в офисе. Каждый день я чувствовал, что нахожусь не там, где должен быть, что это однообразие меня поглощает и уничтожает, а самое главное - то, что я терял свое время, оно казалось таким пустым, таким безликим и даже мои попытки заниматься искусством упирались в эту пустоту, из которой было трудно выбраться…

…Я знаю многогранных прекрасных людей, которые сталкиваются с такими проблемами, и губят свои внутренние идеи и мечты, как цветы за которыми уже не хватает сил ухаживать. Но нужно сделать этот шаг - вы сможете куда больше, если начнёте создавать. Поэтому попробуйте начать с вопроса: «Вам нравится то чем вы занимаетесь сейчас»?

Продолжение следует...

P.S. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Цены

Вход свободный

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