История о том, как важно слушать наставления родителей и беречь своё имя

Белгородский государственный театр кукол

Автор: Александр Стависский, по мотивам русской народной сказки «Терёшечка»

Режиссер-постановщик: Людмила Федорова

Художник-постановщик: Александра Ковальская

Композитор: Юрий Мишин, Михаил Шарабарин

Терёшечка – всем известный и уже давно полюбившийся персонаж народной сказки. Но по замыслу создателей спектакля режиссёра из Санкт-Петербурга Людмилы Фёдоровой и художника Александры Ковальской, эта история сильно отличается от оригинала. Главное, что останется неизменным, это смекалка, добродушие, смелость и задорный характер главного героя.Терёшечка отправляется на поиски своей пропавшей сестрёнки Алёнушки, которая поддалась чарам злой ведьмы, потеряла своё имя и всё забыла, как её зовут, кто её родители и где её дом. Эта история о том, как важно слушать наставления родителей и беречь своё имя. О том, что доброе имя, которое дано тебе родителями, спасёт даже в самой трудной ситуации:

«Доброе имя от всех бед избавит,

Доброе имя на путь направит,

С добрым именем не пропадёшь,

Где бы ты ни был – домой придёшь»

Белгородский государственный театр кукол основан в 1966 году. В репертуарной афише театра около 60 спектаклей разных жанров для всех возрастных категорий: от сказок народов мира до современной драматургии. Коллектив активно участвует в фестивальной жизни, в 2013 году стал обладателем Гран-при VIII Международного фестиваля театров кукол «Подiльска лялька», в 2022 году авторский коллектив театра удостоен премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства.

В спектакле заняты: Максим Гольянов, Ирина Веретнова, Виктория Швецова, Павел Роднин, Елена Власова, Борис Егоров

Продолжительность: 45 минут.