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Тепло сердец для милых мам

Выставка изданий ко Дню матери

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События: Выставки.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается день матери – самого родного человека в жизни каждого из нас. Символ праздника – скромная и нежная незабудка, напоминающая о близких людях.
«Сказки про мам» Сергея Седова поражают своей невероятной современностью, а их неподдельная искренность заставит сопереживать любого. В сказках мамы очень разные – точно как в жизни. И, как в жизни, у них есть одна общая черта – они бесконечно любят своих детей.

Книга «Мама, бабушка и пра…» рассказывает о традициях воспитания в русской семье за последние два века. Известные произведения русских писателей и поэтов сочетаются с интересными фактами, записочками и рецептами всяческих вкусностей. В книге собраны яркие приметы времени, чтобы дети и взрослые почувствовали связь поколений.

Мама двенадцатилетнего Кеши из повести Татьяны Богатыревой «День матери» – знаменитая поэтесса. Она полностью погружена в свое творчество, в неудавшуюся личную жизнь. Кеше приходится стать для матери чем-то средним между лучшей подругой и сиделкой, взять на себя решение взрослых проблем.

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