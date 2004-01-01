159951

TENEZ

Турнир по настольному тенису

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спорт, Соревнование.

Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта во всём мире. А с 1988 года настольный теннис официально входит в программу Летних Олимпийских игр. Благодаря низкому порогу вхождения начать играть и совершенствовать свое мастерство может любой!

Независимо от возраста и уровня физической подготовки, игра в него — отличный способ провести время весело и с пользой!

25 сентября в 14:00 приходите в библиотеку на Рябиновой аллее по адресу пр. Капитана Тарана, 14 зарядиться позитивом и проверить свои силы!

Город Мурманск
25 сентября
14:00

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?