Текстиль. Такой разный и многофункциональный. Ни один день обычного человека испокон веков не обходится без предметов, созданных в его различных техниках, будь то одежда, скатерть на стол, покрывало на любимый диван или обычное полотенце, чтобы вытереть руки.

Когда-то давно его изготавливали полностью самостоятельно, это был настоящий непрерывный цикл. Лён, коноплю и крапиву выращивали, собирали коконы шелкопряда и шерсть животных. Перерабатывали разными способами, получая нить, окрашивали или выбеливали и далее применяли для создания тканей, поясов, гобеленов, вязаного полотна и многого другого. Старую и прохудившуюся ткань не выбрасывали, давая ей вторую жизнь, создавая из неё дорожки, подстилки и лоскутные одеяла. Также мелкий лоскут применялся в декорировании одежды, особенно детской.

Сегодня мы можем купить любой понравившийся предмет в магазине, но по-прежнему с большим удовольствием выбираем вещи ручной работы. Это объясняется очень легко - они хранят тепло сердца и рук человека – творца.

Выставка «Текстильные истории» задумывалась как площадка для обмена опытом между начинающими и опытными мастерами. Её участники – 13 мастеров из Мурманска, Кировска и Междуречья, работающих в различных направлениях – батик, гобелен, ткачество, классическое и современное лоскутное шитьё, а также текстильная кукла и игрушка, как народная, так и авторская.