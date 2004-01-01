Текстильная эволюция

Посетив наше мероприятие вы узнаете об истории шёлка и хлопка, о том, как красили и набивали ткани, как работали ситценабивные производства, что такое «цвет бедра испуганной нимфы» и какого размера был кафтан османского султана Сулеймана I Великолепного. Мы поговорим о великих текстильных династиях Российской империи, а также об одном американском сметливом и безумно талантливом авантюристе, который подарил миру швейную машину.

На мастер-классе вы сможете освоить один из самых древних методов нанесения рисунка на ткань — верховую набойку.

Мероприятие проводит искусствовед, зав. отделом экспозиционно-просветительской работы Чехова Ольга Александровна.

Адрес проведения: ул. Челюскинцев, 27.









