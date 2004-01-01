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Технологии прекрасного

Выставка работ ребят, изучающих инженерию, лазерную технологию и  3D 

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События: Выставки.

На выставке представлены уникальные работы ребят, изучающих инженерию, лазерную технологию и  3D -  моделирование в Центре образования  «Лапландия».

Центр «Лапландия»  -  это площадка для развития у детей технических и инженерных навыков. Специально для экспонирования в Областной научной библиотеке учащиеся «Кванториума-51»  создавали модели с помощью высокотехнологичного оборудования: 3D-принтеров, станков с ЧПУ, лазерных, паяльных и других  инструментов. 

Областная научная библиотека
c 24 ноября по 10 декабря

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