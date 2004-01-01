Технологии прекрасного

На выставке представлены уникальные работы ребят, изучающих инженерию, лазерную технологию и 3D - моделирование в Центре образования «Лапландия».

Центр «Лапландия» - это площадка для развития у детей технических и инженерных навыков. Специально для экспонирования в Областной научной библиотеке учащиеся «Кванториума-51» создавали модели с помощью высокотехнологичного оборудования: 3D-принтеров, станков с ЧПУ, лазерных, паяльных и других инструментов.