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Технобаттлы – 2021

Необычные соревнования по строительству мостов из спагетти

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События: Соревнование.

Команды из 4-х человек будут строить мост при помощи пачки спагетти и клеевого пистолета. Конструкция моста должна выдержать как можно больше груза. Построить мост нужно не более чем за 2 часа. После этого начинаются испытания конструкции на прочность.

Победителем становится команда, мост которой выдержит самый большой груз. Побеждают сильнейшие!

Заявки принимаются по ссылке.

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