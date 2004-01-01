Технобаттлы – 2021

Команды из 4-х человек будут строить мост при помощи пачки спагетти и клеевого пистолета. Конструкция моста должна выдержать как можно больше груза. Построить мост нужно не более чем за 2 часа. После этого начинаются испытания конструкции на прочность.

Победителем становится команда, мост которой выдержит самый большой груз. Побеждают сильнейшие!

Заявки принимаются по ссылке.