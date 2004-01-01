Собор Парижской Богоматери
Грандиозная балетная фреска по мотивам одноименного романа Виктора Гюго
Грандиозная балетная фреска по мотивам одноименного романа Виктора Гюго
История о любви, верности, предательстве и вероломстве в трактовке французского хореографа лишена средневековой атрибутики и излишне романтического флёра. Этот графически четкий, пластически выразительный спектакль, главным героем которого становится не Эсмеральда, а, вероятно, самый трагический персонаж истории - звонарь Квазимодо, возвращает зрителям трагический смысл творения Гюго.
Действующие лица и исполнители:
Эсмеральда – Амандин Альбиссон
Квазимодо – Стефан Бюльон
Фролло – Матиас Хейманн
Феб – Флориан Маньене
Над спектаклем работали:
Хореограф и автор либретто – Ролан Пети
Дирижер – Жан-Франсуа Вердье
Художник – Рене Айо
Художник по костюмам – Ив Сен-Лоран
Художник по свету – Жан-Мишель Дезире
Продолжительность – 1 час 30 минут.
Язык – французкий.
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