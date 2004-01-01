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Собор Парижской Богоматери

Грандиозная балетная фреска по мотивам одноименного романа Виктора Гюго

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События: Спектакли, Видеотрансляции.

История о любви, верности, предательстве и вероломстве в трактовке французского хореографа лишена средневековой атрибутики и излишне романтического флёра. Этот графически четкий, пластически выразительный спектакль, главным героем которого становится не Эсмеральда, а, вероятно, самый трагический персонаж истории - звонарь Квазимодо, возвращает зрителям трагический смысл творения Гюго.

Действующие лица и исполнители:

Эсмеральда – Амандин Альбиссон

Квазимодо – Стефан Бюльон

Фролло – Матиас Хейманн

Феб – Флориан Маньене


Над спектаклем работали:

Хореограф и автор либретто – Ролан Пети

Дирижер – Жан-Франсуа Вердье

Художник – Рене Айо

Художник по костюмам – Ив Сен-Лоран

Художник по свету – Жан-Мишель Дезире

Продолжительность – 1 час 30 минут.

Язык – французкий.

Северное сияние
30 июня
19:00 (450)

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