Собор Парижской Богоматери

История о любви, верности, предательстве и вероломстве в трактовке французского хореографа лишена средневековой атрибутики и излишне романтического флёра. Этот графически четкий, пластически выразительный спектакль, главным героем которого становится не Эсмеральда, а, вероятно, самый трагический персонаж истории - звонарь Квазимодо, возвращает зрителям трагический смысл творения Гюго.

Действующие лица и исполнители:

Эсмеральда – Амандин Альбиссон

Квазимодо – Стефан Бюльон

Фролло – Матиас Хейманн

Феб – Флориан Маньене



Над спектаклем работали:

Хореограф и автор либретто – Ролан Пети

Дирижер – Жан-Франсуа Вердье

Художник – Рене Айо

Художник по костюмам – Ив Сен-Лоран

Художник по свету – Жан-Мишель Дезире

Продолжительность – 1 час 30 минут.

Язык – французкий.