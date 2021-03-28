Сказка про последнего Ангела

Ограничения: 18+

Новый спектакль Андрея Могучего – невероятная смесь реального и вымышленного, бытового и потустороннего. Вместе с художницей Марией Трегубовой режиссер сочинил фантастический мир, в котором герои совершают роуд-муви по пространству 90-ых – давно мифологизированных и вполне себе сказочных.

В спектакле будут и гуси-лебеди, и курочка Ряба, и прекрасная царевна – границы между былью и небылью размываются так, что уже сложно отличить мир профанный от настоящего. Да и что такое это настоящее? Поиски героя (а точнее двух героев, ведь главную роль исполняют близнецы Павел и Данила Рассомахины), его желание найти возлюбленную – и есть самое правдивое и искреннее, что заставляет зрителей, затаив дыхание, следовать в мир этой взрослой и пронзительной сказки.

Действующие лица и исполнители:

Андрей – Павел Рассомахин

Андрей – Данила Рассомахин

Оксана – Муся Тотибадзе

Соседка Оксаны – Лия Ахеджакова

Игнат – Павел Комаров

Леусь – Глеб Пускепалис

Бабушка Оксаны, Врач – Анна Галинова

Над спектаклем работали:

Режиссер – Андрей Могучий

Сценография и костюмы – Мария Трегубова

Художник по свету – Денис Солнцев

Звукорежиссер – Алексей Титов

Страна: Россия

Язык: русский

Продолжительность: 3 часа 41 минута с одним антрактом

Возраст: 18+