Сказка про последнего Ангела
Спектакль по произведениям Романа Михайлова и одноименной сказке Алексея Саморядова
Спектакль по произведениям Романа Михайлова и одноименной сказке Алексея Саморядова
Новый спектакль Андрея Могучего – невероятная смесь реального и вымышленного, бытового и потустороннего. Вместе с художницей Марией Трегубовой режиссер сочинил фантастический мир, в котором герои совершают роуд-муви по пространству 90-ых – давно мифологизированных и вполне себе сказочных.
В спектакле будут и гуси-лебеди, и курочка Ряба, и прекрасная царевна – границы между былью и небылью размываются так, что уже сложно отличить мир профанный от настоящего. Да и что такое это настоящее? Поиски героя (а точнее двух героев, ведь главную роль исполняют близнецы Павел и Данила Рассомахины), его желание найти возлюбленную – и есть самое правдивое и искреннее, что заставляет зрителей, затаив дыхание, следовать в мир этой взрослой и пронзительной сказки.
Действующие лица и исполнители:
Над спектаклем работали:
Страна: Россия
Язык: русский
Продолжительность: 3 часа 41 минута с одним антрактом
Возраст: 18+
450 р.
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