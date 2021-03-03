Что будет, если один из самых парадоксальных и непредсказуемых режиссеров возьмет и поставит главную пьесу всего человечества, а первую роль отдаст звезде отечественного кинематографа?

Даже зная все вводные про спектакль Льва Додина «Гамлет» с Данилой Козловским в главной роли, вы не сможете ответить на вопрос каким получился этот спектакль, пока не увидите его своими глазами. Додин пишет собственную версию этой пьесы, подробно изучив другие источники вокруг героя Шекспира.

Краеугольным камнем становится традиционный зрительский взгляд на историю принца Датского – мы так привыкли считать его жертвой, что кажется совсем упустили из внимания, что руки Гамлета в крови не меньше всех остальных, а жажда власти – возможно даже сильнее. Додин поставил один из самых бескомпромиссных спектаклей и один из самых важных в истории этой пьесы.

Исполнители:

Гамлет - Данила Козловский

Офелия - Елизавета Боярская

Клавдий - Игорь Черневич

Гертруда - Ксения Раппопорт

Полоний - Станислав Никольский

Марцелл - Игорь Иванов

Горацио - Сергей Курышев

Бернардо - Сергей Козырев

Над спектаклем работали:

Режиссер - Лев Додин

Художник - Александр Боровский

Художник по свету - Дамир Исмагилов

Страна: Россия

Язык: русский

Продолжительность: 2 часа 18 минут

Возраст: 18+