Отделение «Основы художественно-постановочной работы» было основано в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Мурманска «Детская театральная школа» в качестве спутника отделения актёрского мастерства.

На протяжении 25 лет ученики художественного отделения выполняют учебные и творческие задачи. На отделении существует три программы. Трёхлетняя, общеразвивающая, по которой учатся дети в возрасте от 7 до 9 лет. Пятилетняя, предпрофессиональная. А также трехлетняя программа «Технология художественного оформления спектакля».

На отделении художественно-постановочной работы изучаются предметы: живопись, рисунок, композиция; технология прикладного творчества; грим; художественное проектирование сценического костюма; бутафория; история народной культуры и изобразительного искусства.

Ребята с удовольствием посещают занятия на протяжении всего обучения; участвуют в городских областных, всероссийских и международных конкурсах, добиваясь высоких результатов. Многие из выпускников поступают в высшие учебные заведения России и зарубежья.

Выставка «Театральная палитра» подготовлена к 25-летнему юбилею учреждения. В экспозицию вошли творческие работы нынешних учащихся и выпускников отделения, посвящённые театральной тематике - эскизы театральных костюмов и театральных афиш, выполненные под руководством педагогов Истомина Олега Валерьевича и Калаевой Татьяны Анатольевны.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж).