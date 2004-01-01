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Тайны закулисья

Экскурсия по Областному Драматическому театру

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События: Экскурсии.

Здание Мурманского областного драматического театра – объект культурного наследия, построено в 1963г. На экскурсии вы узнаете историю его создания, архитектурные особенности, новые технические возможности. Вам предстоит познакомиться с историей труппы, увидеть работу тех, кто готовит декорации, костюмы и реквизит к спектаклю. Театр приоткроет вам свои тайны и убедит, что это искусство удивительное и загадочное.

 

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