Тайны закулисья

Здание Мурманского областного драматического театра – объект культурного наследия, построено в 1963г. На экскурсии вы узнаете историю его создания, архитектурные особенности, новые технические возможности. Вам предстоит познакомиться с историей труппы, увидеть работу тех, кто готовит декорации, костюмы и реквизит к спектаклю. Театр приоткроет вам свои тайны и убедит, что это искусство удивительное и загадочное.