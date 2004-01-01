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Музыкальная сказка «Тайна Золотого ключика» в постановке обладателей престижной национальной театральной премии «Золотая Маска» режиссёра Натальи Пахомовой и художника Натальи Мишиной – это захватывающая история погони за счастьем. Все герои спектакля хотят быть счастливыми – такая простая человеческая мечта. Но понимание счастья у всех разное и пути к нему тоже разные. Вот тут, в погоне за счастьем и возникает конфликт. Кто окажется тем самым счастливчиком, в чьи руки попадёт заветный ключик? Это сказка про нас с вами, потому, что мы тоже находимся в погоне за золотым ключиком в надежде открыть им заветную дверцу и стать счастливыми.

Режиссер, автор инсценировки – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Наталья Пахомова

Художник – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Наталья Мишина

Композитор – Игорь Волков

Спектакль для зрителей с 7 лет.