Впервые в Мурманской области - автор детективных романов, журналист, телеведущая, сценарист и переводчик Татьяна Устинова.

Татьяна Витальевна - одна из самых популярных российских писателей-женщин. Тиражи ее романов достигают 700 тысяч экземпляров, а суммарный тираж превысил 25 миллионов. Большая часть произведений Устиновой экранизирована, автор удостоена многочисленных наград.

13 мая в 19:00 приглашаем мурманчан на творческую встречу с писателем. Встреча состоится в Центре современного искусства Областной научной библиотеки.

Татьяна Витальевна расскажет о том, как рождается замысел произведения, как создаются характеры героев книг. Читатели узнают о творческих планах автора, о том, что она читает сама. Гости встречи смогут задать свои вопросы, а также получить автограф писателя.

Литературное турне Татьяны Устиновой по Мурманской области продолжится 14 и 15 мая.

14 мая в 16.30 в Кировске в Центральной городской библиотеке им. А. М. Горького состоится творческая встреча с жителями Кировского района.

15 мая в 18.00 в Ловозерской сельской библиотеке - Центре семейного чтения Татьяна Устинова встретится с жителями Ловозерского района.