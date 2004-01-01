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Татьяна Сметанина

Выставка живописи Татьяны Сметаниной

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События: Спектакли.

Сметанина Татьяна Владимировна родилась и выросла в Североморске.
В Мурманске получила педагогическое образование. 40 лет отработала воспитателем ДОУ в отделе образования Североморска. С 2020 года на пенсии.
Счастливая мама и бабушка - у неё два взрослых сына, пять внуков и уже одна правнучка.

Начала рисовать в 55 лет, благодаря счастливому случаю, коллега по работе предложила пойти на курсы живописи в североморском Доме ремесел к Заслуженному художнику Российской Федерации Сергиенко Анатолию Александровичу.

Чуть позже вступила в Народный самодеятельный коллектив "Студия изобразительного искусства "Колорит" (ныне Студия североморских художников "Ультрамарин"), которое возглавляет член Союза русских художников Скоров Сергей Васильевич. Благодаря ему работы Татьяны Владимировны выставляются в разных городах Мурманской области - в Мурманске, Росляково, п. Сафоново, Мончегорске, Полярном, Полярных Зорях, п. Никель.
В 2019 году была принята в Союз художников г. Североморска.

Художница, помимо того, что принимает постоянное участие в международных, областных и городских выставках, фестивалях, проектах и мероприятиях, имеет множество благодарственных писем и грамот, активно занимается продажей картин, для сбора средств в поддержку военнослужащих СВО, помогает плести маскировочные сети, постоянно отправляет посылки нашим защитникам с гуманитарной помощью.

В экспозицию выставки вошло 47 работ автора, созданных с 2016 по 2024 год.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22.
Вход свободный. 0+.

Городской выставочный зал
c 30 марта по 24 апреля
Цены

Телефон для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86.

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