Татьяна Сметанина

Сметанина Татьяна Владимировна родилась и выросла в Североморске.

В Мурманске получила педагогическое образование. 40 лет отработала воспитателем ДОУ в отделе образования Североморска. С 2020 года на пенсии.

Счастливая мама и бабушка - у неё два взрослых сына, пять внуков и уже одна правнучка.



Начала рисовать в 55 лет, благодаря счастливому случаю, коллега по работе предложила пойти на курсы живописи в североморском Доме ремесел к Заслуженному художнику Российской Федерации Сергиенко Анатолию Александровичу.



Чуть позже вступила в Народный самодеятельный коллектив "Студия изобразительного искусства "Колорит" (ныне Студия североморских художников "Ультрамарин"), которое возглавляет член Союза русских художников Скоров Сергей Васильевич. Благодаря ему работы Татьяны Владимировны выставляются в разных городах Мурманской области - в Мурманске, Росляково, п. Сафоново, Мончегорске, Полярном, Полярных Зорях, п. Никель.

В 2019 году была принята в Союз художников г. Североморска.



Художница, помимо того, что принимает постоянное участие в международных, областных и городских выставках, фестивалях, проектах и мероприятиях, имеет множество благодарственных писем и грамот, активно занимается продажей картин, для сбора средств в поддержку военнослужащих СВО, помогает плести маскировочные сети, постоянно отправляет посылки нашим защитникам с гуманитарной помощью.



В экспозицию выставки вошло 47 работ автора, созданных с 2016 по 2024 год.



Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22.

Вход свободный. 0+.

