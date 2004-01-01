Татьяна Ниловна Яблонская

Выставка одной картины, к 105-летию со дня рождения

Татьяна Ниловна – живописец, график, педагог, народный художник СССР (1982), лауреат двух Сталинских премий (1950, 1951), Государственной премии СССР (1979) и Национальной премии имени Т. Шевченко (1998), Герой Украины (2001).

На выставке будет представлена графическая работа Георгия Семеновича Верейского (1886-1962) – народного художника РСФСР (1962).

Георгий Семенович – мастер графического портрета и пейзажа (литография, офорт, рисунок), отличающегося точностью характеристики модели, подчёркнутой твёрдостью рисунка. Переехав в Петербург в 1911, занимался в Новой художественной мастерской, где был высокий уровень преподавания. В 1913-1916 годах учился в Санкт-Петербурге у М.В. Добужинского, Б.М. Кустодиева, А.П. Остроумовой- Лебедевой и Е.Е. Лансере.